Sommeren er her, og unge mennesker over hele landet har gått ut i skoleferie.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Nesten to måneder fylt med sol, bading, spise is, og henge med venner. Men noen fyller også disse solfylte dagene sine med jobb.

Mange unge har sin aller første opplevelse av arbeidslivet om sommeren. Det kan for mange være en inngang til en fremtidig deltidsjobb, og erfaringer som er gull verdt å ha med seg videre. Nettopp derfor er det så viktig at de blir møtt av det anstendige arbeidslivet vil ha i Norge. Hva som møter de, kan være avgjørende for holdningene de får til arbeid senere i livet.

For mange unge som har sin første jobb kan det være mer enn nok å skulle sette seg inn i arbeidsinstruksen, den nye arbeidsplassen, bli kjent med nye kollegaer, og forholde seg til andre autoriteter enn foreldre og lærere. Arbeidsmiljøloven er for mange det siste de tenker på. Dessverre kan manglende kunnskap om lover og regler føre til at mange finner seg i mye de ikke skal. Sen tildeling av vaktliste, ingen overtidsbetaling, forskjellsbehandling, manglende arbeidskontrakt, lite opplæring, og dårlige arbeidsforhold, kan dessverre være en realitet noen møter.

Men hvem snakker man med når det er kjipt på jobb, og hvem er det som vet hva man egentlig har krav på?

Hvert år besøker LOs Sommerpatrulje unge mennesker på jobb. Patruljen besøkte på landsbasis 5000 bedrifter i fjor sommer, og funnene viste en økning i antall lovbrudd mot unge ansatte. Manglende arbeidskontrakt var brudd nummer en.

Målet vårt med sommerpatruljen er å gi unge en god start på arbeidslivet. Utenforskapet har aldri vært større blant unge før, særlig i Agder. Vi er på plass i hele regionen, og vi håper at vårt bidrag med patruljen vil gi positive ringvirkninger slik at færre havner i utenforskap.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.