NAV må rydde opp

Nå må NAV i gang med en stor ryddejobb. Det som haster aller mest er å bøte på den uretten som er begått mot de uskyldige dømte, alle ofre i denne omfattende svikten.

Utvalget som har gransket NAV-skandalen deler skylden bredt ut. Det største ansvaret bærer først og fremst NAV selvfølgelig, men mange andre er medansvarlige i de omfattende feilene.

Rapporten slår helt tydelig fast at EØS-retten er feilpraktisert. NAV kan ikke nekte folk disse ytelsene fordi de befinner seg i et annet EØS-land, men her har Norge satt egen lovgivning høyere, selv om den egentlig skal vike for EØS-reglement. Det har rammet mottagere av sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. «Ingen har viet tilstrekkelig oppmerksomhet til konsekvensene av EØS-retten, særlig etter innlemmelsen av den nye trygdeforordningen i EØS-avtalen», skriver utvalget.

I tillegg til NAV får både departementet, påtalemyndigheten, advokater, domstolene og akademia sitt pass påskrevet. De har ikke vært våkne nok, ikke orienterte nok, ikke kritiske nok og latt en feiltolkning som har ledet til feil praksis fått pågå i årevis. «Denne lovtolkningen har vært i blindsonen til alle involverte», heter det i rapporten.

Til og med Høyesterett får kritikk for å ha vært overflatiske i behandlingen av disse sakene: «Denne rettsinstansen baserte seg utelukkende på folketrygdens ordlyd da den ila en person fengselsstraff for å ha oppholdt seg i et annet EØS-land uten Navs godkjennelse.»

Det er som Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen selv sa da rapporten ble lagt fram: «En systemsvikt». Han ba også om unnskyldning til alle ofre. Beklagelsen gir en slags moralsk oppreisning til ofrene i denne saken, men overfor mange av dem er det gjort uopprettelig skade. Å sitte uskyldig fengslet er opplagt en voldsom belastning.

Ikke bare deles det ut kritikk for den gale fortolkningen, det pekes på at det tok svært lang tid å rydde opp etter at skandalen ble kjent.

Det haster nå at NAV rydder raskt opp og ruster organisasjonen med riktig kompetanse og ressurser. Her er tilliten svekket til mange instanser, det må repareres.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn