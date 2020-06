Palme-drapet endelig oppklart?

Stig Engström var et av de første vitnene på plass etter mordet på Olof Palme. Han ble kjent som Skandiamannen, og Palme-etterforskere mener nå at Engström stod bak mordet på Palme. Foto: NTB Scanpix

Politiet konkluderte onsdag med og fremla mange indisier på at den såkalte Skandiamannen drepte Olof Palme. Men fortsatt mangler fellende bevis. Derfor taler mye for at Sverige ennå ikke får ro i denne saken.

Du leser nå en leder. Den uttrykker Fædrelandsvennens mening. Avisens reportasjevirksomhet er uavhengig av hva som menes på lederplass. Du kan sende inn din mening på fvn.no/dinmening

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn