Krigen i Ukraina har ufattelige konsekvenser. Først og fremst for de mange ukrainerne som er igjen i utbombede byer eller på flukt i eget land eller naboland. De humanitære lidelsene er voldsomme.

Men også vi som bor et stykke unna begynner nå å merke krigens følger. Og vi har et ansvar for både å hjelpe krigens ofre og å beskytte vårt eget samfunn.

Fredag morgen presenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) regjeringens svar på krigen i Ukraina. Tidligere denne uka ble det klart at Norge i første omgang skal hente 2500 flyktninger fra Moldova og 550 ukrainere med behov for sykehusbehandling og deres pårørende. UDI har nylig anslått at det totalt kan komme rundt 30.000 flyktninger. Men på pressekonferansen fredag sa Støre at beredskapen nå rigges for å kunne ta imot 100.000 mennesker på flukt fra krigen i Ukraina.

Vi har ikke i nyere tid stått overfor en så stor krise i våre nærområder.

Dette vil i så fall være en oppgave av en størrelsesorden som vårt samfunn ikke har stått overfor før. Men så har vi da heller ikke i nyere tid stått overfor en så stor krise i våre nærområder. Derfor er det riktig og viktig at samfunnet nå settes i stand til å ta imot et stort antall flyktninger. Ukrainas naboland er i ferd med å bli overbelastet. De har de siste ukene vært mottakere av det som FN kaller den raskest voksende flyktningbølgen i Europa siden andre verdenskrig.

Støre understreket fredag også at vårt eget forsvar skal styrkes. Regjeringen foreslår å bruke 3,5 milliarder kroner ekstra i inneværende år. Dette skal gå til økt aktivitet i både sjøforsvaret, hæren og Heimevernet. I tillegg skal beredskapen økes.

«Dette er nødvendige tiltak fordi vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime», sa Støre ved fremleggelsen. Det er en riktig analyse. Det russiske angrepet på og den brutale russiske framferden i Ukraina viser med all mulig tydelighet at vår egen forsvarsevne og beredskap må forbedres. Det er en styrke for vårt samfunn at det er bred enighet om dette.

Også vårt land står overfor en ny virkelighet.