Butikker uten ansatte?

Den teknologiske utviklingen kan true mange av de tradisjonelle oppgavene som har vært utført av ansatte i dagligvarehandelen. Foto: NTB Scanpix

Selvbetjente butikker kan utvilsomt være et fremskritt for forbrukerne, men også et tankekors for de mange ansatte i denne sektoren – og dermed for hele samfunnet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn