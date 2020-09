Korona-kondis kreves

Arendal er blant kommunene som har opplevd store smitteutbrudd de siste ukene. Bildet er fra Pollen. Foto: Jarle Martinsen

Nye rapporter viser stor sannsynlighet for at en rekke fylker blir røde og at pessimismen stiger i næringslivet. Vi må fortsatt innstille oss på at kampen mot korona kan bli langvarig.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn