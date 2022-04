Helgas landsmøte var startskuddet for Høyres lange valgkamp fram mot lokalvalget neste høst. Et sentralt tema for utsendingene fra hele landet var en såkalt storresolusjon om «Bedre lokalsamfunn med Høyre».

Hovedpunktet der er større selvstyre for kommunene. Høyre vil ha mindre av det de kaller detaljstyring av kommunene gjennom normer og øremerkede midler fra Stortinget. Partiet vil også gi kommunene større mulighet til å ta egne valg innen arealpolitikken. Og Høyre vil fjerne flere statlige reguleringer på en rekke velferdsområder.

Alt dette kan i utgangspunktet høres tilforlatelig ut. Kommunalt selvstyre er et hedersbegrep. Men kommunalt selvstyre innebærer også større kommunale forskjeller.

Klarer ikke Høyre å vinne tilbake makten i Sørlandets hovedstad, er det vanskelig å se hvor de ellers skulle klare det.

Aller mest omstridt kan imidlertid Høyres ønske om nye runder med kommunesammenslåinger komme til å bli. Partiet gikk i helga inn for å både legge ned fylkeskommunene og fortsette arbeidet for større og mer robuste kommuner.

Dette er klassisk Høyre-politikk. Men det er også politikk som ble kostbar for Høyre da den ble gjennomført i regjering. Sannsynligvis var kommune- og fylkesreformen en viktig grunn til at Sp for alvor startet oppturen på målingene. Og en viktig grunn til at Høyre gjorde et svært dårlig kommunevalg sist. Resultatet var at Høyre etter valget satt tilbake med fattige 35 ordførere i hele landet.

Til sammenlikning fikk Høyre etter kommunevalget i 2011 hele 119 ordførere. Deriblant i de fleste storbyene, som tradisjonelt er Høyres maktbase. Det var det siste lokalvalget før partiet vant regjeringsmakt, i 2013. Skal Høyre igjen ha mulighet til å komme tilbake i regjering, må partiet trolig komme tilbake som et stort ordførerparti. Særlig i storbyene.

En av de aller viktigste storbyene for Høyre å vinne tilbake, er Kristiansand. Den har tradisjonelt vært en Høyre-bastion. Klarer ikke partiet å vinne tilbake makten i Sørlandets hovedstad, er det vanskelig å se hvor de ellers skulle klare det. Da vil det også være vanskelig å se for seg hvordan Høyre skal kunne vinne tilbake makten nasjonalt.