Leder: Ja til lov mot matkasting

Tallene er så enorme at de vanskelig kan forstås. Men hvert år kastes 1,3 milliarder tonn mat på verdensbasis. Det er rundt en tredel av all mat som produseres.

Dette er et overflodsfenomen vi ikke kan leve med.

Her hjemme kastes 380.000 tonn mat. Noe av dette skjer andre steder i matkjeden, men hver og en av oss kaster i gjennomsnitt 42 kilo. Dette er mat som kunne vært spist, men som av ulike årsaker havner i søpla. Det kan være holdbarhetsdatoen som nærmer seg, utseendet på varen eller rett og slett at vi har for mye, og kvitter oss med noe av det som er til overs.

Uansett er dette et overflodsfenomen vi ikke kan leve med. Fordi fullt brukbar mat ikke bør kastes, og fordi det utgjør et miljøproblem. Derfor var det uforståelig at H/Frp-regjeringen i fjor skrinla et forslag fra KrF som ba regjeringen «utrede og eventuelt foreslå en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen». Daværende næringsminister Monica Mæland (H) begrunnet dette med at «Vi kan ikke gjøre alt vi er imot forbudt ved lov».

Det var en usedvanlig dårlig begrunnelse.

Derfor er det gledelig at et flertall på Stortinget nå ifølge Dagsavisen overkjører regjeringen. Og tvinger den til handling. Et politisk bredt flertall bestående av Ap, Sp, SV, KrF og MDG ber regjeringen fremme et lovforslag som blant annet skal inneholde et «påbud om å donere all spiselig overskuddsmat til veldedige formål og sekundært til dyrefôr, samt påbud om å offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn».

Begge påbudene er viktige. Og fullt ut gjennomførbare. Det første har Frankrike allerede gjort. I 2015 vedtok nasjonalforsamlingen enstemmig en lov som pålegger supermarkedene å donere usolgt, men fortsatt spiselig, mat til veldedighet, eller sørge for at kassert mat går til dyrefôr. Alle de store kjedene må ifølge loven inngå kontrakter med veldedige organisasjoner. Disse skal så formidle de usolgte matvarer til mennesker som trenger det.

Lovforslaget som det nå er flertall for i Stortinget vil ikke gjøre at kasting av mat forsvinner. Men den vil være et viktig første skritt.