God klimanyhet – men langt igjen

Færre fossilbiler og flere el-biler er blant de viktigste årsakene til at norske klimautslipp nå går ned. Foto: NTB Scanpix

Norge kan nå klimamålene for 2020. Det er en god nyhet. Den dårlige nyheten er at klimamålene for 2030 fremdeles er svært krevende.

