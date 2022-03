Ledelsen ved sykehuset skal gjennomgå behandlingen som unge mennesker med spiseforstyrrelser har fått. Det viser en viktig evne til selvkritikk og vilje til forbedring. Samtidig er det et tankekors.

Klinikkdirektør for psykisk helse på Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland, varsler nå at sykehuset skal gå gjennom behandlingen av spiseforstyrrelser. Foto: Reidar Kollstad

Det er svært sterke historier Fædrelandsvennen har fortalt om på reportasjeplass de siste ukene. Unge mennesker som sliter med spiseforstyrrelser og deres familier har beskrevet hvordan de opplever å være kasteballer i systemet. Fragmenterte behandlingsforløp med mange behandlere og stor frustrasjon har gått igjen. På den andre siden opplever behandlingsapparatet at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse.

Det er også viktig at denne gjennomgangen involverer eksterne krefter.

Alt dette rammer stadig flere unge mennesker og deres pårørende. Fra 2020 til 2021 økte antall henvisninger med mistanke om spiseforstyrrelse med hele 40 prosent, til 90 mennesker. Det er mange enkeltskjebner og en dramatisk utvikling.

Desto viktigere er det at samfunnet tar grep. Både ved å forebygge, før problemene blir så store at de unge trenger behandling i regi av sykehuset. Og ved å bedre den behandlingen som har blitt beskrevet i våre saker.

Derfor er det grunn til å berømme Sørlandet sykehus for evne og vilje til selvransakelse. Klinikkdirektør for psykisk helse på Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland, sier de vil foreta en journalgjennomgang i lys av historiene som har blitt fortalt. 25 prosent av journalene skal granskes «fra A til Å for å se etter forbedringspunkter og eventuell sprik i behandlingen», som Øksendal formulerer det.

Det er også viktig at denne gjennomgangen involverer eksterne krefter. Dette skjer ved at ansatte ved spesialistsenteret for spiseforstyrrelser på Ullevål skal gå gjennom noen av journalene. Dermed kan man få en sammenlikning av behandlingsforløpet ved Sørlandet sykehus opp mot tilsvarende opplegg ved Ullevål.

Det er sterkt å håpe at sykehusets gjennomgang vil føre til bedre kvalitet i behandlingen. Slik at unge, sårbare mennesker får raskere og bedre hjelp. Samtidig bør dette også føre til ettertanke. Fordi gjennomgangen skjer etter at pårørende har stått fram med sine historier.