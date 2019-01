Leder: Fleksibilitet i skolen kan hindre frafall

Et viktig mål er å få flest mulig elever i den videregående utdanningen gjennom et utdanningsløp, uavhengig om det er studiespesialisering eller yrkesfag. Vi har hatt problemer med høye tall på frafall i Agder, og det jobbes på flere fronter for å redusere det. Nå gjøres et nytt, godt grep.

Fra neste høst vil det bli enklere for elever i videregående å bytte over til yrkesfag dersom studiespesialisering viser seg å være bomvalg.

Høsten 2019 starter ordningen i Vest-Agder, og den vil omfatte et bredt utvalg yrkesfag. Det er frivillig for skoleeierne i Norge, altså fylkeskommunene, å bestemme om de vil tilby ordningen ved sine skoler. Men dette bør stresses og diskuteres på flere nivåer i utdanningssektoren - det er et bredt politisk og overordnet ønske å gi flest mulig unge mennesker videregående utdanning. Hvis mer fleksibilitet kan være en løsning, må det tilbys og prøves ut.

Hans Lund, rådgiver ved utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, oppsummerer det helt korrekt: – Vi ønsker å skape mer fleksible løp for ungdommen, slik at de kan bytte retning og gå videre uten å miste et skoleår.

Det vil naturlig være noen utfordringer i skiftet, men kompetansehullene for undervisningen elevene ikke har fått i første klasse, skal være mulig å tette med den nye ordningen.

196 skoletimer frigjøres i året for å hente inn programfag fra vg 1, som utformes i faget «Yrkesfaglig opphenting». Her skal elevene få standpunktkarakter, men ikke opp i eksamen.

Nå blir det enklere å bytte til yrkesfag

Fylkeskommunene jobber i dag med å utarbeide en ny tilbudsstruktur for de videregående skolene i nye Agder fylkeskommune som vil tre i kraft fra høsten 2020.

Frafall har vært en problematikk på hele Agder og et skolesystem som er tøyelig og fleksibelt kan møte ungdom som tviler og lurer på både seg selv og sine valg på en bedre måte.