Leder: Søgnes nye vaktbikkje

I rekken av dramatiske hendelser i Søgne kommune den siste tiden, er avgangen til et samlet kontrollutvalg. Utvalget trakk seg i begynnelsen av mars måned etter det de opplevde som mistillit fra kommunestyret.

Nå er prosessen med å etablere et nytt kontrollutvalg i gang. Den bør munne ut i et utvalg med en sammensetning som inngir tillit i brede lag av kommunen og arbeidsforhold som gjør det i stand til å fungere på en ordentlig måte.

Valgnemnda presenterte tidligere denne uka sin innstilling. Der foreslås Helge Andresen som leder av det nye kontrollutvalget. Han er en svært erfaren politiker med mange kvaliteter, blant annet har han vært varaordfører for Høyre. Det er likevel et åpent spørsmål om denne bakgrunnen er den som lederen av det nye kontrollutvalget bør ha, i den situasjonen som Søgne kommune nå befinner seg.

Det er av svært gode grunner sedvane i mange kommuner at lederen av kontrollutvalget tilhører den politiske opposisjonen. Fordi det primært er maktutøvelsen til de som sitter i posisjon som skal kontrolleres. I Kristiansand har for eksempel Demokratene og Miljøpartiet De Grønne hatt dette ledervervet de siste periodene.

Men i Søgne vil det ikke lenger være riktig å si at Høyre tilhører opposisjonen. Partiet gjorde riktignok det da kommunestyret konstituerte seg etter sist valg, men svært mye har skjedd siden da. Blant annet har Høyre i realiteten blitt en del av det styrende flertallet.

I en protokolltilførsel til innstillingen fra valgnemnda ber også lederen, Paul Magne Lunde (Ap), om en vurdering av Andresens valgbarhet i lys av at han var varaordfører i forrige periode. Dette er et svært viktig poeng. Fordi det var i forrige periode at mange varsler om dårlig arbeidsmiljø ble sendt. Og det er altså denne problematikken som er utgangspunktet for de massive problemene som nå rir ledelsen i Søgne kommune.

Det nåværende kommunestyret bør tenke seg om før det gjør en som satt med stor politisk makt i den perioden problemene startet, til leder av det nye kontrollutvalget.