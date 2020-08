Vi må fortsatt ta viruset på alvor

Mange frykter at vi er blitt sløvere med smittevern gjennom sommeren. Det er fortsatt viktig å huske på avstand og vaske hender. Foto: Martinsen, Jarle

Koronatelefonen i Kristiansand fikk i juli dobbelt så mange henvendelser som måneden før. Likevel frykter mange at nordmenn har blitt sløve på smittevernet og føler at pandemien er over.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn