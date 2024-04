FpU-leder Simen Velle (23) ble dømt for oppbevaring av narkotika som tenåring. Hendelsene er fra før han ble 18 år, det skjedde da han var 16 og 17 år.

Velle forteller til VG at disse hendelsene førte til ett forelegg og en dom: «Jeg har aldri i mitt liv angret meg så mye over noe som det jeg gjør rundt dette. Og for å være helt ærlig, så er det en stor lettelse å få sagt det jeg har kjent på ganske lenge».

Simen Velle ble først tatt med 1 gram cannabis og 0,2 gram kokain. Senere, i 2018, ble han og to kamerater tatt av politiet for oppbevaring av cirka 100 gram marihuana,- som er mye. Velle forklarte til politiet at han hadde spleiset på stoffet sammen med sine kamerater. Han ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.

To ganger ble han altså tatt av politiet. En gang for cannabis, som han brukte jevnlig i perioder, og én gang for cannabis og kokain. Kokain sier han at han har forsøkt to ganger.

Han er en populær politiker, spesielt blant unge menn.

Velle har vært redd for at fortiden skulle innhente ham. Det er forståelig. Derfor er det klokt å legge byrden fram. Og det kan det være flere grunner til.

Han har store politiske ambisjoner og ønsker seg en plass på Stortinget ved valget i 2025. Hadde Velle fortsatt å skjule disse historiene, kunne dette kommet plutselig tilbake til ham. Frp er et parti med tydelige standpunkt i kriminalitets- og justispolitikken. Å ha en hemmelig fortid med narkotikadommer hadde ikke vært lurt. Enhver PR-rådgiver ville gitt ham nettopp dette rådet – fortell historien selv, ta kontroll på den.

Velle selv holder fram at hans historie kan hjelpe andre ungdommer. Familiære ting gjorde ham deprimert, og narkotikabruken ble en slags selvmedisinering. Han ønsker å minne ungdommer om å ta imot hjelp når livet blir vanskelig.

Velle mener han fortjente sin straff. Han brøt loven. Men i narkotikaspørsmål tilhører han den veldig liberale fløyen i Frp, og er for legalisering. Han mener rusomsorg er det sentrale.

Velle har fått mye av æren for at Frp fikk 20 prosent av stemmene i fjorårets skolevalg. Han er en populær politiker, spesielt blant unge menn. Det kan faktisk gjøre ham viktigere som rollemodell at han viser ungdom at det finnes en vei ut av psykisk uhelse og rus.

Dessuten skal ikke ungdomssynder få ødelegge voksenlivet. Heller ikke for dem som vil på Stortinget.