Trond Giske på vei tilbake

Trond Giske blir mest sannsynlig valgt til ny fylkesleder for Trøndelag Arbeiderparti. Hans kandidatur har en enstemmig valgkomite bak seg. Det er vanskelig å forstå for mange.

I Ap er det noen som mener at Trond Giske var utsatt for en maktkamp. At han er urettferdig behandlet og satt i unåde uten tilstrekkelige bevis. Noen mener også at han uavhengig av skyld eller uskyld, fortjener en ny sjanse. Og noen underkjenner også hele metoo-oppgjøret, mener det ble en heksejakt, et medieskapt feministisk massehysteri.

Mange av de som mener dette befinner seg i Trøndelag. En måling gjort av NRK og Adresseavisen viste at 31 prosent av Aps velgere mener han i stor grad vil være samlende. Trønder-Avisa gjorde kjent en undersøkelse som viste at 61 prosent av velgerne mener Trond Giske vil bli en god fylkesleder.

I Ap er det en distanse mellom det sentrale og kanskje mer akademiske Oslo-partiet, og de velgere i distriktene som tenker på seg selv som den vanlige arbeiderklasse, eller tradisjonelle Ap-velgere. Denne distansen og dette vakuumet ser det nå ut til at Giske har benyttet seg av. Han har finpusset sin distriktsprofil og pleiet nettverk.

Arbeiderpartiet har en stolt kvinnepolitisk historie og vil gjerne fortsatt markere seg som det fremste likestillingspartiet i Norge. Da passer det dårlig at Giske, med sin bagasje, slipper så raskt inn i varmen igjen. «Det er forbausende og trist hvis dette er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen og man ikke har funnet plass til en av de mange kvinnelige talentene i Trøndelag på topp», sa leder Tine Christin Eikevik av Trondheim Arbeidersamfunn da saken ble kjent.

Trøndelag Ap har ikke handlet med tanke for det beste for hele partiet når de velger en så omstridt politiker. De gjør scenen klar for nye omkamper, nye maktkamper. Hadde de ønsket det beste for sine nasjonale Ap-ledere hadde de prøvd å finne en mer samlende kandidat, også utover Trøndelag.

Trond Giske er en flink politiker. Det er sikkert vanskelig for hans støttespillere å skulle velge ham vekk. Men hadde de hatt det beste for et samlet parti i tankene så burde de valgt annerledes. Det er nok mange som fortviler over de maktkampene dette igjen åpner opp for.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn