Fotlenke på voldelige menn

Justisminister Monica Mæland vil at politiet også skal kunne pålegge personer med besøksforbud en såkalt omvendt voldsalarm. En fotlenke som skal sikre at besøksforbudet respekteres. Det er et godt og viktig forslag.

