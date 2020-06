Breiviks oppgjør med Frp

Terje Breivik er nestleder og parlamentarisk leder for Venstre. Han ber nå partiet sitt ta et endelig farvel til fremtidig regjeringssamarbeid med Frp. Foto: NTB Scanpix

Venstre-nestleder Terje Breivik tok lørdag et kraftig oppgjør med regjeringssamarbeidet med Frp. Det blir stadig klarere at det brede borgerlige samarbeidet er over for lang tid fremover.

