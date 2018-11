Leder: Viktig advarsel fra Mørk

Onsdag kveld vedtok et bredt flertall i Kristiansand bystyre å forlenge bompengeordningen for å skaffe penger til å bygge ut Gartnerløkka. Hele prosjektet vil koste tre milliarder kroner, bompengene vil stå for 1,8 av disse milliardene. Hvis Stortinget følger opp bystyrets vedtak, vil dagens bommer bli stående fra 2020 og i 12–15 år til. Dermed vil det i årene framover koste 23 kroner for en vanlig bil og 11 kroner for en elbil i rushtiden og uten rabatt. Eller helt til det kommer endringer som følge av en ny byvekstavtale.

Vedtok bompenger: - Foretrekker folk som ikke kaller meg maktsyk drittpolitiker

Det er ikke rart at bompenger fører til sterkt engasjement. Som alle andre flate avgifter rammer den sterkest de som har dårligst evne til å betale. Derfor burde det være enkelt for alle som kjemper mot denne finansieringsformen å finne saklige argumenter.

Dessverre er altfor ofte det motsatte tilfellet. Onsdag kveld satte Aps bystyrerepresentant Kenneth Mørk ord på dette. Fra bystyrets talerstol fortalte han hvilken hets han har blitt utsatt for. Han har blant annet blitt kalt en maktsyk drittpolitiker. «Partifeller som mener noe, blir hengt ut. Flesteparten her inne risikerer å bli hengt ut, karikert og hetset om vi griper mikrofonen», sa Mørk.

Personangrep på folkevalgte er et angrep på folkestyret. Trusler mot politikere er trusler mot demokratiet.

Denne advarselen fortjener å bli tatt på dypeste alvor. Personangrep på folkevalgte er et angrep på folkestyret. Trusler mot politikere er trusler mot demokratiet. Det er så enkelt – og skremmende – som at hvert personangrep og hver trussel gjør det vanskeligere å få nye mennesker til å engasjere seg i politikken. Og det er demokratiet helt avhengig av: at mennesker er villige til å ta ansvar, for eksempel ved å påta seg verv i lokalpolitikken.

Derfor er det også en betimelig utfordring Mørk kom med da han ba politikere som i sak mener det samme som de som trår over streken i debatten, om å ta avstand fra disse overtrampene. Alle politikere, uansett hvilken leir de tilhører, bør gjøre sitt ytterste for å bidra til at en grunnleggende anstendighet bevares.

I motsatt fall taper alle.