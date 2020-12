Nytt valgdrama med Trump i sentrum

Lørdag holdt Donald Trump valgkampmøte for to republikanske kandidater til Senatet i delstaten Georgia. Valgene vil avgjøre hvilket parti som får flertall i Senatet. Foto: NTB

Donald Trump fortsetter å hevde at det ble jukset ved presidentvalget. Og gjør dermed jobben vanskeligere for sine partifeller i et viktig omvalg til Senatet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn