Leder: Ernas sene unnskyldning

En del av Erna Solbergs suksess har vært at hun har klart å heve seg over den dagligdagse politikken. Men kanskje er det fraværet fra denne delen av politikken som gjør at Listhaug-unnskyldningen kom så sent, og at hun også har feilet i flere andre store saker i det siste.