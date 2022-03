USAs president advarer om at Russland kan komme til å bruke kjemiske eller biologiske våpen. Dessverre gjør tidligere advarsler fra USA at man også må ta denne på alvor.

Europa har ikke sett maken til Russlands terrorbombing siden andre verdenskrig. Boligblokker, kvartaler og storbyer bombes sønder og sammen. Med voldsomme menneskelige lidelser som resultat.

Aller verst har det hittil gått utover sivilbefolkningen i Mariupol. Flere hundre tusen mennesker er stengt inne i en by som i flere uker har vært utsatt for hensynsløst bombardement, strømkutt og ren utsulting.

De russiske angrepene på sivile i Ukrainas byer er krigsforbrytelser.

Underveis i krigen har det vært diskutert om Russland begår krigsforbrytelser. Det vil si brudd på reglene i krigens folkerett, for eksempel målrettet angrep mot sivile. Det bør ikke være noen tvil om at de russiske angrepene på sivile i Ukrainas byer er krigsforbrytelser. Russiske ledere må tiltales for dette når krigen en gang er ferdig.

Likevel kan det bli enda verre. Tirsdag advarte USAs president Joe Biden om at Russland vurderer å bruke kjemiske og biologiske våpen.

«Han er trengt opp i et hjørne», sa Biden om Russlands president. Og la til: «De hevder at Ukraina har biologiske og kjemiske våpen. Det er et klart tegn på at han vurderer å bruke begge», sa Biden om Putin.

I forrige uke sa den britiske statsministeren Boris Johnson og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg det samme. De fryktet at Russland kan komme til å gjennomføre såkalte falskt flagg-operasjoner. Det vil si at Russland først anklager Ukraina for å stå bak bruk av slike våpen, og deretter «svarer» ved å bruke dem selv.

Forrige gang USA og NATO gikk ut med etterretningsinformasjon av svært alvorlig karakter, var ved opptakten til krigen. Da advarte man fra vestlig side om at et russisk militært angrep var nært forestående. Mange trodde den gang ikke på meldingene, fordi de var så dramatiske. Men fordi advarslene den gang stemte, er det all grunn til å ta dem på alvor denne gang.

Samtidig er det sterkt å håpe at offentliggjøringen av slike advarsler denne gang vil få Russland til å avstå fra å virkeliggjøre slike eventuelle planer.