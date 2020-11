Fritt skolevalg blir forskjellsskole

Rune Andre Sørtveit Frustøl (KrF), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune, er kritisk til sin egen regjering. Han frykter for følgene av fritt skolevalg. Foto: Jacob J. Buchard

Det er stor motstand mot at regjeringen vil innføre fritt skolevalg av videregående, at elever skal kunne velge fritt basert på karakterer. Det er forståelig. Det blir aller mest fritt for de flinke.

