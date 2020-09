Kritisk og viktig rapport

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har levert en kritisk rapport om forholdene ved Sørlandet sykehus, først og fremst i Flekkefjord. Foto: Kjartan Bjelland

Den ferske granskningsrapporten er svært alvorlig for Sørlandet sykehus. For pasientene er noe av det aller mest alvorlige at ansatte ved Flekkefjord sykehus har vegret seg mot å varsle om kritikkverdige forhold.

