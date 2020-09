Ny ledelse – velkjente utfordringer

Venstres nye ledertrio: Leder Guri Melby, første nestleder Sveinung Rotevatn (t.v.) og andre nestleder Abid Raja. Foto: NTB Scanpix

Venstre avviklet i helga noe så sjeldent som et harmonisk landsmøte. Men Guri Melby trenger mer enn et samlet lag bak seg for at Norges eldste parti skal klare sperregrensen for tredje gang på rad.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn