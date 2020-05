Det grønne skiftet må lønne seg

Kristiansand vil prøve å stimulere det grønne skiftet og skaper et senter for bærekraft i det gamle Rederiet. Det er et godt grep for å flytte klimafokus nærmere oss og — prøve å gjøre butikk av det.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn