De seneste dagene og ukene har vi brakt en rekke reportasjer om prisøkninger og deres effekter. Det har handlet om alt fra dagligvarer via strøm, bensin og diesel til trematerialer, stål, nikkel og betong. Og som om ikke det var nok; for få dager siden spådde Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen åtte renteøkninger fra Norges Bank innen vi skriver 2024.

Det aller meste av disse prisøkningene havner til sjuende og sist hos forbrukerne. Ta byggebransjen som eksempel. Akkurat nå sliter hele den komplekse verdikjeden med å dekke inn merkostnader på transport og alle typer materialer, pluss at man frykter et dyrt lønnsoppgjør. Bare unntaksvis er det inngått kontrakter som tar høyde for prisøkninger. Men de vil tvinge seg fram, for ellers vil store deler av bransjen gå dukken. Konsekvensen, på litt sikt, er i alle tilfeller dyrere veier, skoler, næringsbygg og boliger. Direkte eller indirekte ender altså regningen hos forbrukerne eller skattebetalerne - to sider av samme sak.

Den tragiske og skremmende krigen i Ukraina spiller inn på flere vis

Den tragiske og skremmende krigen i Ukraina spiller inn på flere vis. Ett av dem er at en betydelig andel av verdens kornproduksjon faller bort fordi Ukraina mangler gjødsel og ledig arbeidskraft, og fordi Russland er rammet av sanksjoner. At et slikt tilbudsbortfall gir høyere matpriser, er nå så. Langt verre er det at vi kan frykte hungersnød i land som ikke har Norges betalingsevne.

Krigen er imidlertid ikke eneste årsak til en raskt økende inflasjon. De globale produksjons- og transportkjedene er fortsatt i ulage grunnet pandemi og råvaremangel. Vi ser klare tegn til at globaliseringen, som har brakt mange hundre millioner mennesker ut av fattigdom og tjent Norge vel, er i ferd med å gå i revers. Dessverre er det noe som forsterkes av krigen.

Ytterligere et plagsomt forhold er uforutsigbarheten. Når og hvor kommer neste prisøkning? Hvor stor blir den? Får jeg i det hele tatt de varene jeg trenger? Næringslivsaktører som tvinges til å tenke slik, har lett for å legge inn en ekstra stor prisøkning for å ta høyde for det som måtte komme. «Risikopåslag» kalles slikt, og det forsterker inflasjonsspiralen.