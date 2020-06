Kommuneøkonomien kan felle Erna

Kristiansand er blant kommunene som varsler at de fremover kan få problemer med å utføre lovpålagte oppgaver på grunn av stram økonomi. Foto: Kjetil Reite

Torsdag ble regjeringen og Frp enige om kommuneøkonomien for neste år. Hvis ikke kommunene opplever den enigheten som et løft, kan valget neste år blir en nedtur for regjeringen.

