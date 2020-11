I Noreg er vi så heldige at vi har eit eige fag i skulen der vi lærer å lage mat. Faget heiter mat og helse. I dette faget lærer elevane å lage god og næringsrik mat som er bra for både kropp og hjerne. Det er iallfall intensjonen, skriv forfattarane, og spør: Kvifor er det slik at skulen ikkje greier å utnytte potensialet til eit så samfunnsnyttig fag? Foto: NTB