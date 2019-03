Fleksibel skolestart

«Ikke si til et barn i barnehagen at fordi han gjør det så dårlig så må han vente et år med å begynne på skolen. Da kommer de som er yngre til å spørre om hvorfor han er eldre og han må svare at det er fordi jeg ikke er så flink. Da begynner ertingen og da vet vi hva som skjer».