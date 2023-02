Kanskje på tide at ALLE puster litt med magen nå?

Av og til er det nødvendig at debatten hardner litt til, for at noen og enhver skal klare å rette fokus mot det som egentlig er viktig. Gå til rettssak mot regjeringen? Finne opp egne lover for å tvinge gjennom et valgløfte? Gi blaffen i konsekvenser bare man får viljen sin? Overdrive, krisemaksimere, lyve? Er det virkelig der vi er?