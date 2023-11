En god del folkevalgte tjener mer enn både statsråder og statsministeren, som oftest uten at offentligheten finner ut av det. Det å få oversikt over hvor mye de forskjellige lokalpolitikerne faktisk får i godtgjørelse, er nærmest umulig. De lokale folkevalgte tjener «litt her og litt der» gjennom forskjellige verv, og er ikke forpliktet til å informere om det. Informasjonen vi får er helt avhengig av hva media har klart å sette sammen og hva de velger å dele med oss. Etter flere sjokkerende funn de siste årene mener jeg det er viktig med en påminnelse.

Åshild Bruun-Gundersen bor i Arendal og jobber som utviklingssjef i Norsk Gjenvinning. Hun har tidligere vært leder for forskning, utvikling og innovasjon i Nye Veier. I forrige stortingsperiode var hun helsepolitisk talsperson for Frp. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter Folkeaksjonen nei til mer Bompenger sitt valgskred i 2019, klarte daværende partileder Frode Myrhol å skaffe seg så mange ulike verv som politiker at hans årlige politikergodtgjørelse summerte seg opp til 1,84 millioner kroner ifølge Stavanger Aftenblad. En årslønn som var høyere enn statsministerens(!) Selv mente han at han jobbet mer enn statsministeren og dermed fortjente det. Jeg vil understreke at det er en vesentlig forskjell på det ansvaret som ligger i å dukke opp på utvalgsmøter og det å være statsminister.

NRK skrev i 2022 en sak om lokalpolitikerne Ida og Kari Sofie, som tjener mer enn både statsråder og stortingsrepresentanter. De aller fleste aner ikke hvem de er, eller hva de gjør, men gjennom ulike verv i kommunen og fylkeskommunen tjener de begge 1,44millioner kroner i møtegodtgjørelser.

Politikere som har flere verv, bør kompenseres for tiden og innsatsen vervene krever. Det er helt vanlig å ha flere verv, men det må vel være en grense for hvor høy samlet lønn man kan motta som politiker? Jeg tror det har irritert en god del storingsrepresentanter, at deltidsarbeidende lokalpolitikere hever høyere godtgjørelser enn dem.

Mens Stortinget månedlig får innsynsbegjæringer og spørsmål rundt egne godtgjørelser og goder, er det svært få som følger med på lokalpolitikerne som i mange sammenhenger hadde fortjent det mer.

Det må vel være en grense for hvor høy samlet lønn man kan motta som politiker?

18.juni 2020 oppnevnte i hvert fall Stortingets presidentskap et ekspertutvalg for å utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer, herunder vurdere behovet for samordning av ytelser når en tillitsvalgt har flere verv eller stillinger samtidig. Utvalget konkluderte med at det er relativt vanlig at folkevalgte har flere politiske verv. Det er i seg selv ikke et problem. Når det gjaldt godtgjørelsene, anbefalte ekspertutvalget å samordne denne for folkevalgte som har folkevalgte verv på flere nivå, slik at det samlede nivået ikke blir oppfattet som urimelig høyt. Da presidentskapet mottok rapporten, konkluderte de med å «merke seg tilrådning», noe som betyr «vi hører hva dere sier, men har ikke tenkt å gjøre noe med det».

I den etterfølgende debatten på Stortinget var det kun SV som tok til orde for å fastsette en grense for totale godtgjørelser for folkevalgte, som skulle inkludere alle verv i alle politiske organer, styreverv i kommunale foretak og lignende. Partiet foreslo at maks godtgjørelse skulle tilsvare en statsråds godtgjørelse. For å sikre at dette vil bli overholdt, foreslo SV å opprette en offentlig portal for offentliggjøring av alle godtgjørelser og lovfeste plikten til å rapportere inn til den. På den måten ville allmennheten få full tilgang til opplysninger og kunne ettergå dem. Dessverre fikk forslagene lite støtte og ble kontant nedstemt i Stortinget.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det er ikke er bredere enighet om å ha en grense for de totale godtgjørelser en folkevalgt kan motta. Selv om det er vanlig og lovlig å ha flere verv samtidig, har det vel aldri vært noens hensikt at lokalpolitikere skal tjene mer enn statsråder?

I etterkant av valget nå i høst ser det ut til å være flere lokalpolitikere enn før, som gjør nettopp det. Godtgjørelsene for de ulike vervene har skutt i været og gjennom ulike kombinasjoner av verv som lokalpolitiker, fylkespolitiker og medlemskap i KS, er det nå for flere mulig å oppnå lønn som er langt over statsråder og statsminister Jeg kunne ha nevnt navn, men det er egentlig ikke poenget med denne kronikken. Det er systemsvikten som tillater at politikere klarer å berike seg så grådig på skattebetalernes regning.

Når det er de samme politikerne som har ansvar for å fastsette sin egen godtgjørelse i de ulike forvaltningsnivåene, som velger å ikke etablere et tak for samlede godtgjørelser, offentlige oversikter over godtgjørelsene og som heller ikke velger å etablere noe kontrollorgan for å gjennomgå dette. Da er det bare den fjerde statsmaktens igjen til å gjøre det for oss. Velgerne fortjener å vite hvordan det står til med det moralske kompasset til våre folkevalgte.

Lokale og regionale mediehus har en viktig rolle i å be om innsyn og følge med på vegne av oss skattebetalere. Når lokalpolitikere karrer til seg mer i godtgjørelser enn statsministeren, fortjener de å bli hengt ut i en gapestokk. Og noen burde hente frem SVs forslag fra 2020 om å sette et samlet tak for politikergodtgjørelser.