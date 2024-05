Utenlandske journalister har ikke fått tilgang til å arbeide under krigen på Gazastripa. Rapportene fra lokale journalister har vært viktige for å ha en oversikt over krigens gang og den humanitære situasjonen. Israel hevdet at 12 av UNRWAs hjelpearbeidere deltok i angrepet fra Gaza mot grenseområdet i Israel 7. oktober. En større internasjonal undersøkelse etterforsket disse påstandene der også CMI-instituttet i Bergen deltok. Etterpå viste det seg at Israel ikke kunne legge fram bevis for at UNRWA-personell hadde hatt et samarbeid med Hamas.

Nyhetsstrømmen fra Gaza har ført til at jeg stoler mest på den informasjonen som har kommet fra FN-organisasjoner og de store hjelpeorganisasjonene. NRKs Yama Wulasmal hadde 24. april et intervju med talsmannen David Mancer for den israelske hæren som kom med noen oppsiktsvekkende uttalelser. Mancer uttalte mellom annet: Vi føler at vi er den mest humane hæren som noensinne har eksistert, og denne hæren har fulgt gullstandarden for målrettet krig.

Kristen Fløgstad

Det er viktig i internasjonale konflikter å følge folkeretten og stille de samme krav til både venn og fiende. Vestlige land har pekt på tydelige brudd på folkeretten fra russisk side i Ukraina, men de har ikke vært like tydelige når Israel har brutt reglene for internasjonal krigføring i Gaza. USA har fått sterk kritikk fra Amnesty fordi landet i flere måneder har hindret FN-resolusjoner som krever våpenhvile i Gaza samtidig som landet har forsynt Israel med våpen og ammunisjon. Amnesty har også gått ut mot Tyskland og Storbritannia som har kritisert krigsforbrytelser begått av Russland, men som samtidig har unnlatt å fordømme Israels drap på over 35.000 palestinere på Gazastripa.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland anklaget Biden nylig for hykleri fordi USA gav massiv militærhjelp til Israel samtidig som landet kuttet i bistanden til palestinske flyktninger. Så uttalte Egeland noe sentralt: «Dette er alvorlig for Vestens troverdighet. Hvordan kan vi få folk til å forstå at okkupasjon og overgrep mot sivilbefolkningen i Ukraina er galt, hvis det tolereres at Israel gjør det samme?»

Dette siste argumentet er viktig fordi vestlige stormakter tidligere kritiserte mange land i det globale sør som i mars ikke ville støtte utkastet til en resolusjon i hovedforsamlingen i FN som fordømte Russlands invasjon i Ukraina.

Rundt 140 land har til nå anerkjent Palestina som en selvstendig stat. Norge vil sammen med flere europeiske land trolig følge etter om noen uker. For å legge press på Sikkerhetsrådet for at Palestina skal bli anerkjent som et fullverdig FN-medlem, var Norge med på å planlegge en avstemning i FNs Hovedforsamling 10. mai. Resultatet ble stor støtte til palestinerne der 134 nasjoner stemte for og 25 nasjoner avholdt seg for å stemme. Bare 9 nasjoner stemte mot resolusjonsteksten. I tillegg til Israel og USA var de andre nasjonene Argentina, Tsjekkia, Ungarn, Papua Ny Guinea pluss de tre øystatene Mikronesia, Nauru og Palau med en total befolkning på bare vel en halv million.

Midtøsten er et konfliktfylt område, og det er viktig å dempe konflikten mellom israelere og palestinere. De menneskelige lidelsene på begge sider av konflikten har vært og er enorme. Jødene har gjennomlevd sin grufulle holocaust, og angrepet fra Gaza 7. oktober i fjor kom som et sjokk. I flere tiår har flere hundretusen palestinere på sin side blitt diskriminert og drevet fra eiendommene sine. Situasjonen mellom partene er fastløst, og målet om at israelere og palestinere skal leve fredelig side om side virker fjernere for hvert år som går. På kort sikt er målet å få til en midlertidig våpenhvile, og så må det satses på en lengre fredsprosess for å bygge opp den gjensidige tilliten.

Land i det globale sør følger nøye med på hvordan Vesten følger opp konflikten i både Gaza og Vestbredden og at de sikrer palestinernes rettigheter. Sør-Afrika er et land som følger konflikten tett og som sendte et varsel til den internasjonale domstolen ICJ. FNs høyeste organ konkluderte med at det var en risiko for at Israel kunne begå et folkemord på Gaza.

Mens det koster enorme beløp å støtte Ukrainas forsvarskamp mot Russland, er situasjonen i Midtøsten en annen. USA har en nøkkelrolle som den store leverandøren av militært materiell til Israel som bør reduseres. FN må også trekkes mye sterkere inn dersom det skal bli en varig fred. Det må arbeides for en fredsløsning sammen med de arabiske landene, og da er det en forutsetning at palestinerne får en egen stat.