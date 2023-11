Planlagt nybygg av barnehage strandet på grunn av konkurs og dårlig materialbruk hos anbudsleverandør. Nåværende barnehage holder derfor til i brakker.

Elevtallet på skolen har gått noe ned. Dette kan skyldes usikkerhet om skolens fremtid. Ettersom usikkerheten har vart i flere år kan det være at foreldre melder barna til Nedre Slettheia skole for å unngå bytte av skole.

Til bystyret foreligger det forslag i budsjettet for 2024 at Øvre Slettheia skole skal slås sammen med Nedre Slettheia skole og at nåværende bygningsmasse skal omgjøres til bruk for barnehage. I begrunnelsen fra kommunedirektøren er det lagt vekt på at det vil være en skolefaglig gevinst.

Aktuelle overveielser: Hva med skolens psykososiale rolle i lokalmiljøet? Det er viktig at elevene har mulighet for tilhørighet og tilknytning i nærmiljøet. Skolen kan være nettopp det samlingspunktet som bidrar positivt i beboer miljøet. Dersom det er en sårbar beboergruppe kan det utgjøre en forskjell hvorvidt skolen er i nærmiljøet eller lengre vekt. Terskelen kan bli høy for foreldre og delta aktivt i kommunikasjonen med skolen.

I dagens situasjon er det mye fokus på forebyggings behov for å unngå eskalering av gjengdannelser med negativ tilknytning, fordi stabilitet i nærmiljøet er fraværende.

Mitt inntrykk etter samtale med leder og nestleder for FAU ved Øvre Slettheiaskole er at skolen har en tydelig «grendehus» funksjon. Det er et godt og variert samspill mellom skolen og lokalmiljøet, slik det fungerer i dag. Bruk av bygningsmassen til grendehus funksjon er sterkt avhengig av nærheten til skolen som institusjon. Det er derfor stor sannsynlighet for at tilhørigheten vil svekkes dersom institusjonen flyttes vekk fra nærområdet.

FAU har arbeidet systematisk med treffmuligheter i skolens lokaler der barn og voksne fra nærmiljøet kan samles, f.eks. spillekveld en gang i uka. Skolens fasiliteter brukes også til fotball, håndball og andre aktiviteter. Det synes klart at skolen fungerer som et utvidet «grendehus» som også er brobygger til skolen som institusjon.

Det er mange familier som består av alenemor med flere barn. Ofte dårlig økonomi. Bakgrunn fra andre oppvekst-vilkår. Mange har erfaring fra egen oppvekst med autoritært styringssett både nasjonalt, men også i hverdagen. Skole og skolens ledelse kan dermed fortsatt oppfattet som skremmende autoritetssymboler.

Derfor er det viktig å utvikle kommunikasjons og samværsformer, som bygger ned denne avstanden. Skoleinstitusjonen har derfor tilrettelagt tilbud, som alternativ til tradisjonelle foreldremøter for å bygge ned autoritetsskrekken. Det har vært en økning i andel fremmøtte kvinner, når samværene også åpnes for søsken, slik at kvinnene kan ta med mindre søsken og at eldre søsken kan oppleve gjensyn med sin skole.

Disse erfaringen i lokalmiljøet dokumenteres også i internasjonalt anerkjente erfaringer blant annet ved den markante tyske sosialpsykologen Horst Eberhard Richter. Han understreket betydningen av å legge til rette for gruppeaktiviteter, som dekket ulike interesser, men som hadde som målsetting integrering gjennom tilhørighet og forutsigbarhet. Han holdt til i Giessen, som på 70 tallet var en av de store fremmedarbeider byene i Tyskland. Jeg fikk anledning til et lengre hospiterings opphold, som har hatt konsekvenser for mitt sosialpsykologiske perspektiv.

Øvre Slettheia skole har en posisjon i nærmiljøet. FAU har arbeidet målrettet for å skape integrerende miljø. Flytting av skoletrinnene vil bryte opp nærhet og tilhørighet, som nå kjennetegner miljøet på Øvre Slettheia.

Ved opprettholdelse av to skoler vil det være viktig at skolens ledelse og foreldreutvalg samarbeider om møtepunkter mellom klassetrinnene 1.-4. klasse. Slik at elevene blir kjent med hverandre som et «Vi». Vi hører alle til på Slettheia for å motvirke uro ved sammenslåing på 5. trinn. På det tidspunktet kan det ha utviklet seg en motsetning mellom elevgruppene. I den alderen kan det danne seg et fiendebilde, som i sin ytterste konsekvens også legger grobunn for utvikling av gjengmentalitet. Utvikling av gjengmentalitet blant ungdom og hvorvidt kan settes i sammenheng med manglende forebyggende tiltak, blant annet planmessig integrering av ulike samfunnsgrupper, aktivitetstiltak der både barn-unge-og voksne kan delta og bidra.

Planmessig brobyggende tiltak vil være en god videre investering for å forebygge segregeringstendenser og «fiendebilder».

Det er også et tilbakevendende tema hvordan samfunnet kan bidra til inkludering av alene stående kvinner, som har innvandrerbakgrunn. Nedlegging av Øvre Slettheia skole kan føre til uønskede samfunns/psykososiale konsekvenser ettersom det vil skje en opplevd distanse som svekker tilhørighet og engasjement. Det er en sårbar beboergruppe som trenger forutsigbarhet og fortsatt integrerende tiltak.