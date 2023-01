«Så er det på’an igjen» – ingen anlegg for vind- og solkraft i naturen!

I 2019 ble rammeplanen for vindkraftutbygging i Norge skrinlagt av Solberg-regjeringen etter at et samlet Storting hadde gitt uttrykk for klar motstand mot å påtvinge landet en nedbygging av villmark med vindkraftanlegg som verken befolkningen eller lokalpolitikerne ville ha.