Politikere, ta strømkrisa på alvor!

Konsesjonskraftprisen for 2022 er fastsatt av Olje- og energidepartementet til 11,57 øre per kilowattime (kWh). Mens månedsmiddel på spotprisen i Sør-vest-Norge for desember 2022 trolig vil komme godt over 300 øre/kWh.