Kristian Schjelderup i Studentersamfundet – et hundreårsminne

«I de dager vi nå gjennomlever, skal grunnvollen for den kommende verden legges. Den fredskongress som sitter sammen, skal tegne verdens ansikt for en overskuelig fremtid,» sier Kristian Schjelderup, nyvalgt formann i Det Norske Studentersamfund, og ser ut over tre hundre studenter og akademikere.