Nye løsninger gjør ringveien meget lønnsom

– Gatnerløkkaprosjektet fremstår da enda klarere som et internt byutviklingsprosjekt der hovedhensikten er å gi eiendomsinvestorer og Kristiansand Havn en ny gratis vei og infrastruktur til Odderøya, Lagmannsholmen og Kanalbyen, betalt av folket gjennom bompenger istedenfor av utbyggerne, skriver forfatterne. Foto: RAMBØLL

Nye Veier har nylig lansert et forslag til kostnadseffektivisering av ringveien. Vi foreslår i tillegg at man kan forkorte traseen fra Eg til Breimyr, og dermed senke prisen ytterligere. Og Samferdselsdepartementets krav om porteføljestyring vil bety at ringveien må gis aller høyeste prioritet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn