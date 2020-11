Private barnehager under press..... «Så e det på’an igjen»

– Private barnehager tilbyr et mangfold i eierskap, størrelser, pedagogiske konsepter som idrett, musikk, natur, verdibaserte barnehager og ulike pedagogiske retninger. Regjeringens forslag vil bety kroken på døren for mange barnehager som allerede drifter på sparebluss og oppsparte midler, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kampen om rettferdige tilskudd til private barnehager tar ingen ende. For to år siden kjempet vi kampen for å få økonomisk like tilskudd som offentlige barnehager til å dekke lovpålagt bemanningsnorm. Nå må private barnehager på nytt kjempe for de økonomiske rammebetingelsene.

