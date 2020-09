Eldreomsorgen i Songdalen har hatt et godt rykte langt ut over kommunegrensene. Kommunen har holdt en kvalitet på tjenestene som har ligget høyt på kommunebarometeret over mange år. Hadde dette aldri noen verdi i storkommunen, spør ansatte i Songdalen. På bildet Songdalstunet. Foto: Torstein Øen