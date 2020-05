Terrengkalking bidrar til god vannkvalitet

For å redusere effekten av forsuring på vann og vassdrag, ble 800 mål Agder-skog kalket i 1994. Vannkvaliteten ble svært god, og modellering viste at den skulle holde seg slik i minst 50 år. Halvveis i perioden tyder alt på at kalkingen har fungert meget bra.

Atle Hindar, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

