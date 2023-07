Trist og ufortjent om Våg Fotballklubb

Som styreleder, og på vegne av styret i Våg Fotballklubb, syns jeg det er trist og ufortjent å se hva Fædrelandsvennen velger å sette på dagsorden og er ikke den første i sommer som opplever at de jakter kritiske vinklinger til det som skal være et positivt bidrag for byen vår…