Felles utfordringer krever grensesprengende samarbeid

For at vi i Agder skal lykkes med å sikre helsetjenester av god kvalitet i årene som kommer, er vi avhengig av et tett og konstruktivt samarbeid mellom kommunene og sykehuset. Både på administrativt og politisk nivå. Helsefellesskapet spiller her en viktig rolle.