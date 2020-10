Vi må utdanne lærere som våger å undervise om seksuelle krenkelser

Skole og barnehage er viktige kunnskapsinstitusjoner som også skal være med på å bidra til å forebygge og avdekke seksuelle krenkelser. Da trenger også lærere og barnehagelærere kompetanse til å lære barn om hva seksuelle overgrep og seksuell trakassering er, skriver forfatterne. Bildet viser avhørsrom på Barnehuset i Kristiansand. Foto: Reidar Kollstad

I Fædrelandsvennens artikkel fredag 9. oktober og i lederen tirsdag kunne vi lese at filmen «Kroppen min eier jeg» førte til at to jenter våget å fortelle om seksuelle overgrep.

