Ny strømkabel til Skottland – hva vil det koste oss?

Fire energiselskaper har søkt konsesjon for bygging av en ny strømkabel fra Hardanger til Skottland. Kabelen kan koste norske forbrukere opptil 120 milliarder kroner over kabelens levetid. Det er kanskje på tide at norske forbrukere og bedrifter interesserer seg for saken?