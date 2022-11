Kjære kommunepolitiker, rektor er ikke Jesus!

Jesus gikk på vannet og mettet folkemengden med fem fisk og to brød. Skolene har fått store utfordringer, men rektor klarer likevel ikke skape mirakler med budsjettene. Vår advarsel er at det i lengden blir dyrere for barna, deres familier og samfunnet ellers å ikke satse på skolen.