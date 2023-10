Klima- og miljøministeren villeder om CO2-kompensasjon

I Fvn 10. oktober gjentar Klima- og miljøminister Espen Barth Eide påstanden om at CO2-kompensasjonen er for dyr. Derfor har regjeringen foreslått å kutte 2,4 milliarder kr i et av de viktigste tiltakene for kraftkrevende industri. Det er en politikk for tapte arbeidsplasser og økte globale utslipp.