Statsminister Erna Solberg snakker på link til FNs generaforsamling i hovedkvarteret i New York under den spesielle sesjonen i anledning organisasjonens 75-årsjubileum i september. FN-dagen, 24. oktober, har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945. Foto: Evan Schneider / FN foto / ap / ntb