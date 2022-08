Lørdag 6. august hadde jeg en kronikk i Fædrelandsvennen med overskriften: «Hvor går grensen for regjeringens grådighet». Mitt enkle svar var at den grensen eksisterer ikke. Siden har strømprisene økt til nye rekordhøyder.

Så kom regjeringen med en «gledelig melding». Fra 1. september skal de øke strømstøtten til 90 prosent. Media hopper raskt på det jeg vil kalle en bløff, eller kanskje en unnlatelse av å fortelle «den hele og fulle sannhet».

For det som skjer, er nemlig at strømstøtten blir beregnet før alle former for avgifter, og avgiftene står for mange «linjer» på strømfakturaen. Men den linjen som har det største beløpet utenom selve strømprisen, er «momsen». Folk er vant til å måtte betale moms, så jeg antar at momsbeløpet ikke er noe så mange regner på. De bare godtar det. Hadde de regnet på det, ville de oppdaget at momsbeløpet er regnet ut på grunnlag av full strømpris før «strømstøtte».

Vi er derfor kommet i en situasjon der momsbeløpet kan bli høyere enn selve strømprisen etter «strømstøtte».

Vi er derfor kommet i en situasjon der momsbeløpet kan bli høyere enn selve strømprisen etter «strømstøtte». Tenk om en sportsforretning annonserte et kjempetilbud med 50 prosent rabatt på sykler som normalt koster 2000 kr. Men når du kommer til forretningen, kjøper en sykkel og tror du skal betale 1000 kr, så sier ekspeditøren at nei, du må betale 1200 kr for vi gir ikke rabatt på momsen.

Det ville vært ulovlig. Så vil finansminister Vedum selvsagt si at det vi har lovet er «strømstøtte» på strømprisen før avgifter, men når media, politikere og andre omtaler strømstøtten, gjør de det på en måte som gjør at jeg antar at mer enn 90 prosent av befolkningen lever i den tro at 90 prosent er 90 prosent av strømprisen inklusive moms, men kanskje uten avgifter som nettleie m.m.

Den reelle «rabatten» på strømmen inkludert moms blir altså ikke 90 prosent, men på i overkant av 50 prosent. Vi er kommet i en situasjon der «strøm-momsen» til staten kan koste mer for oss i strømområde Sør-vest enn selve strømprisen etter «strømstøtte».

Gunnar Strømme. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Jeg antar at dette er norgesrekord i forskjellsbehandling av befolkningen, og «vanlige folk» rammes hardest. Dette skjer i en tid der milliardene «fosser inn» i statskassa. Det foreligger forskjellige anslag på hvor store de blir, noen snakker om 1000 milliarder kroner, andre snakker om 15-1600 milliarder, bare i gass- og oljeinntekter.

Priser på nesten alle varer og tjenester øker, dermed når også statens momsinntekter nye høyder. 90 prosent av inntektene fra de høye strømprisene havner i offentlige «kasser», men det er før momsinntektene fra strøm. De blir det mangedobbelte av hva de noen gang tidligere har vært, kanskje mer enn hele «strømstøtten»?

Hvem er det som betaler overlegent mest «strøm-moms»? Jo, det er vi som bor i strømområde Sør-vest. Det er for øvrig i vårt område det produseres mest strøm. Så vi «bidrar» på den måten også med høyere milliardbeløp fra strøm til offentlige «kasser» enn det noen andre fra andre «strømområder» gjør.

Forskjellsbehandlingen av folk som bor i områder av landet med høye strømpriser er dramatisk i forhold til de som ikke er rammet av høye strømpriser.

Om man bruker ordet «ran», eller andre mildere betegnelser, betyr ikke så mye, men den måten staten, ved regjeringen med støttespillere opptrer på, fortjener i alle fall sterk kritikk. Er folket til for staten, eller er staten til for folket? Svaret er selvsagt opplagt. Staten er til for å ivareta folkets interesser.

I disse dager virker det ikke slik. Regjeringen tar ikke tilstrekkelig ansvar, verken for «vanlige folk» eller mange arbeidsplasser i vårt område. Regjeringen, fulgt opp av godt lønnede økonomer ansatt i det offentlige eller i banker, som advarer mot økt inflasjon dersom regjeringen bruker mer penger i dagens situasjon.

Men dette handler jo ikke om nye «bevilgninger». Det handler om å tilbakebetale litt av de «ekstra» pengene som staten har håvet inn, gjennom skyhøye strømpriser og «strøm-moms».

Er ikke de høye strømprisene nettopp noe av det som har vært blant de største inflasjonsdriverne?

I tillegg til å «ruinere» de svakeste i samfunnet er det også blitt nødvendig for mange bedrifter å øke prisene på varene de produserer mer enn de ellers ville gjort? Det øker selvsagt inflasjonen ytterligere. Men med skyhøye strømpriser har ikke bedriftene som rammes hardt, andre alternativer enn å legge på prisene for ikke å gå konkurs.

Så sier «økonomene»: «Det er naturlig at noen bedrifter går konkurs. Det frigjør arbeidskraft til start av nye bedrifter». I normale tider er sikkert det riktig, men det er ikke riktig når de høye strømkostnadene bare rammer bedrifter i enkelte områder av landet fordi strømnettet mellom landsdelene er for dårlig utbygd.

Må det strammes inn på den offentlige pengebruken, må det i all anstendighets navn gjøres på en annen måte, ikke ved at befolkningen i strømområde Sør-vest må betale en «strøm-moms» som ligger skyhøyt over det folk i andre deler av landet betaler. Det er grovt urettferdig og galt, uansett om finansminister Vedum og resten av regjeringen er villige til å innse det eller ikke. Og jo, jeg vet at bedrifter har fullt fradrag for inngående moms, men foreløpig har de altså ikke fått noen form for strømstøtte.

Mange små og mellomstore bedrifter sliter og vet ikke hvordan de skal klare seg. Så kjære stortingspolitikere, bli enige om løsninger som «overstyrer» regjeringens «strømpolitikk». Tiden er overmoden, så gjør det fort.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.