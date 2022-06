Så var han her igjen. Tilsynelatende blid og glad, men fullstendig i utakt med byen han akkurat hadde landet i. Mannen som vil oppløse Nye Kristiansand, var tvunget til en retur og måtte stå skolerett foran pressekorpset.

Kommunalministerens svar løste like lite som besøket. Men Gjelsviks farsedeig ble tilsatt opp til flere godbiter – som «dialog», «forståelse» og «respekt». Smaken? Symbolpolitikk fra et parti i fritt fall.

For Senterpartiet stuper på målingene og partileder Vedum er bekymret. Eller mest panisk. Partiet bruker store mengder politisk kapital på kommunebråket. Som velger er det fint å vite at oppsplitting av Agders største arbeidsgiver og en kommune med 110.000 innbyggere utgjør kjernen av Senterpartiets regjeringsprosjekt.

Det sier noe om ambisjonsnivået, men også noe om kompetansen.

Kommunalministeren – med sin aktivistiske bakgrunn som Nei til EU-leder – forsvarer i praksis et facebookdemokrati kristiansandere så konsekvensene av i lokalvalget i 2019. Gjelsvik valgte først og fremst å lytte til en Facebookgruppe med noen tusen medlemmer da han selvsikkert proklamerte en ny folkeavstemning. Dessverre hadde ministeren glemt det åpenbare; å forhøre seg med eget embetsverk. Det viste seg at nemlig han ikke har hjemmel til å pålegge kommunen å gjennomføre en folkeavstemning. Dermed ble det både innrømmelse av feil, retrett og retur til Kjevik på en gang. Forestillingen til Vedum og Gjelsvik kunne knapt gått dårligere.

Kommunalministeren forsvarer i praksis et facebookdemokrati kristiansandere så konsekvensene av i lokalvalget i 2019.

Komponist Stephen Sondheim forklarte sangen «Send in the Clowns» fra musikalen A Little Night Music slik: «Hvis forestillingen ikke går bra, la oss sende inn klovnene; med andre ord, la oss ta spøkene». Og spøkene – eller absurditetene – ventet ministeren på Tangvall. Nei-mannen ble omringet av Ja-folk, og det så for en gangs skyld ut som han hadde to ører og én munn. Han ble ikke tatt imot som en frelser, men heller bedt om å vende i tide.

Men så langt fremstår ikke ministeren som en friluftsmann som er godt vant med fjellvettreglene. Den siste tiden har dessverre vist oss at senterpartister har en spesiell definisjon av lokaldemokrati: Folket skal kun lyttes til når de er enige med Vedum, Gjelsvik og Senterpartiet. Hurdalsplattform og lovhjemmel? Ikke like viktig.

Det betyr at 9000 kommunalt ansatte kastes ut i en usikker fremtid. Ansvaret for situasjonen ligger hos statsminister Støre. Lærere, barnehageansatte og sykepleiere er tydeligvis ikke vanlige nok til at han vil lytte til og prioritere dem. Lokale Ap-medlemmer det samme. De forsøkte forgjeves å overtale statsministeren under mandagens møte. Men de har sagt i fra, og munnhellet kan omskrives til «æ blei så sinna at æ faktisk sa det te an».

Politisk og administrativ ledelse i kommunen samt den folkelige motstanden kommer langt bedre ut enn Støre og co. De fortjener både skryt og takk. De står overfor en statlig overmakt som ikke tar hensyn til det vanlige folk trenger eller ønsker. Det gjelder også næringslivet, som sa tydelig ifra til Gjelsvik. I møtet sa bedriftene at de opplevde en regjering som ikke vil dem vel, noe det er lett å ha sympati for.

Samtidig er det fristende å trekke det enda lenger: Ap har aldri stått sterkt i sør, og regjeringen har så få velgere i landsdelen at Nye Kristiansand uansett kan ofres. Men Støres knefall for interessepartiet til Vedum vil få konsekvenser for Aps representanter i lokal- og stortingsvalg i lang tid fremover. Hva han får ut av dette, annet enn dårlige valg og utmeldinger fra pottesure medlemmer, vet kun Herren.

Og Herren er som kjent ingen uviktig skikkelse på Sørlandet. Han er heller ikke redd for å gi lovnader, noe vår statsminister kan lære av. For Støres eneste lovnad etter krisemøtet var at det ikke kommer flere lignende saker i andre kommuner. At vi slipper omreisende klovner fra kommune til kommune, er bra for Norge. Det hjelper dessverre kristiansanderne null og niks.

På den andre siden har Cirkus Arnardo aldri fått mer oppmerksomhet etter en forestilling her i byen. Det blir spennende å se hvem som plukker opp prislappen for dette aldeles strålende showet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.