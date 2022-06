Den dagen jeg selv skulle motta vitnemål, dro jeg rett til København for å gå på konsert. Der og da var rock and roll viktigere. Mamma ble skuffa. Ho hadde tenkt å pynte seg og gleda seg stolt til å se sønnen motta vitnemål.

Dere har sikkert opplevd å skuffe foreldrene deres, dere også. Men det er viktig å følge sine drømmer, interesser og lidenskaper – og gjøre det man selv vil med livet sitt. Selv om det ofte er lettere sagt enn gjort når man opplever press og forventninger fra ulike hold.

Noe av det som var forvirrende da jeg var ung, var maset om at jeg måtte bli voksen fortest mulig, samtidig som alle voksne sa at jeg var så heldig som enda var ung.

Hvis dere opplever mas fra de hjemme, så kan det forklares av to ting. Det ene er at de er glade i dere og bare vil det beste. Det andre er at de er litt misunnelige for at de selv ikke er like unge som dere. Men det er foreldres og læreres jobb å mase litt på dere, og det er deres jobb å bli lei av maset og opponere litt.

Da Sokrates gikk rundt og sutra i Athen for 2500 år siden, sa han følgende:

«Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere».

Ingenting har forandra seg. Og når dere blir gamle en gang rundt 2080, kommer dere til å klage på «ungdommen nå til dags» og si at alt var bedre før. Sokrates lærte seg at det straffer seg å prøve å forandre ungdommen. Han måtte svelge ordene med giftbegeret.

Hadde jeg hatt en tidsmaskin, hadde jeg reist tilbake for å begynne på videregående på nytt. På én betingelse: at jeg kunne begynne på nytt med all den kunnskap og erfaring som jeg har i dag. For jeg sa og gjorde mye dumt som jeg i dag blir flau av å tenke på. Bare vent, om noen år kommer dere til å tenke tilbake på ting dere skulle ha sagt og gjort annerledes. Det ideelle hadde vært å være ung med erfaring. Men det er umulig. Det hadde kanskje heller ikke vært like gøy.

Men å være ung er ikke bare gøy. En kommer også borti mye vanskelig. Det er mange prøvelser og fristelser man opplever for første gang i livet. Det er mye press og forventninger. Men livet blir ikke enklere fremover nå som dere er ferdige med videregående. Dere vil oppleve prøvelser og utfordringer hele veien. Men en lærer seg kanskje bedre å takle den motgangen som kommer.

Likevel er det noen elementer som kanskje gjør verden litt vanskeligere for dagens unge. Klimaendringer bekymrer mange. Det kan virke provoserende og håpløst at voksne nærmest sier: «Det er deres ansvar å redde planeten, for dere er den siste generasjonen som har mulighet til det». Litt av et press å legge på unge mennesker!

Samfunnet blir stadig mer komplisert og uforutsigbart. Det forandrer seg fort. Det er et høyt tempo, endringer innføres hele tiden. Digitalisering og byråkratisering bidrar til at samfunnet oppleves fremmedgjørende, for ikke å si umenneskeliggjørende. Dette er med å skape dårlig samvittighet også hos oss lærere. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde mer tid til hver enkelt av dere. Men når en lærer kan ha 150 elever i uka å forholde seg til, blir det vanskelig å finne nok tid til alle.

For oss som jobber med mennesker, er det vanskelig at samfunnet er så opptatt av tall og effektivisering. Jeg har en oppfordring: ikke mist dere selv i denne rotete, uoversiktlige verden. Ikke bli en robot som gjør hva enn dere får ordre om, uten å tenke kritisk. Lytt til deres eget hjerte og moral. Stå opp for det dere mener er riktig, si ifra hvis noe er galt. Verden trenger færre Ja-mennesker, og flere som sier Nei og stiller spørsmål til de som tar beslutninger. Ikke bli en som klapper og går i takt. Husk: Den som tier, samtykker. Ytringsfriheten tar vi bare vare på dersom vi bruker den.

Sosiale medier og smarttelefoner er en annen utfordring som jeg ikke tror har bidratt til bedre livskvalitet for unge mennesker. Teknologien er avhengighetsskapende. Og sosiale medier er designet – ikke for at dere skal føle dere bedre, men for at dere skal føle dere verdiløse. Dere skal hele tiden sammenligne dere med det perfekte og jakte anerkjennelse i form av likes. Men det perfekte finnes ikke. Dere blir ikke finere av å sette et filter på telefonen når dere tar bilder. Dere er fine nok som dere er.

Sosiale medier gjør folk mer egoistiske og selvsentrerte. Det er ikke det verden trenger mer av. Nå prater jeg ikke bare om dere unge, det er også mange voksne som burde legge vekk mobilen og komme seg av Facebook.

Prøv å nyte den virkelige verden mest mulig gjennom deres egne sanser, ikke gjennom skjerm. Noen skal kanskje ut å reise, et friår for å oppleve verden. Om dere ser en løve eller et vulkanutbrudd eller en vakker solnedgang, ikke bruk hele stunden på å ta bilder. Prøv å nyte det øyeblikket. Ikke la bildet bli viktigere enn selve opplevelsen.

Per Fugelli sa rett før han døde: «De unge må gi litt mer faen». Selvfølgelig må dere ta vare på hverandre, være respektfulle og hyggelige overfor de mennesker dere møter i livet. Men prøv å gi litt mer faen i hva andre tenker om deg, gi litt mer faen i sosiale medier, gi litt mer faen i andres press og forventninger. Det er sikkert lett for meg å si, men vit at dere er gode nok som dere er. Og gjør det dere har lyst til. Studer og jobb med noe dere trives med. Hvis flest mulig trives med livet og hverdagen, så blir også harmonien i samfunnet bedre totalt sett.

Jeg ønsker alle lykke til med hva enn dere har tenkt å finne på. Dere kommer til å trå feil, dumme dere ut og ta dårlige valg. Det er bare slik man lærer å leve. Og til slutt: I USA sier de at det viktigste er å vinne. I Norge sier vi at det viktigste er å delta. Begge deler er feil. Det viktigste er å fullføre. Og det har alle dere nå gjort som får utdelt vitnemål i dag. Gratulerer!

